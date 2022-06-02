Самая холодная за многие годы. Метеорологи назвали температурные рекорды весны-2022 в Киеве

Весной в Киеве зафиксировали температурные антирекорды. / Фото: Коллаж: Сегодня

Весна в Киеве стала одной из самых холодных в последние годы. Самыми низкими показатели температуры были в апреле. Кроме того, весна-2022 вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

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Так, в течение весны средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +8,4ºС, что на 1,0ºС ниже средних многолетних значений.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел наибольшее отрицательное отклонение – 1,9°С.

За весенний сезон в Киеве было зафиксировано только два температурных рекорда суточной температуры воздуха.

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Холоднее всего было 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до -8,6°С, а самое теплое – 12 мая, когда максимальная температура поднялась до +29,2°С.

Количество осадков в столице весной составило 87 мм, что составляет 59% климатической нормы.

Сухой и холодный май

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве равнялась +14,6°С, что на 1,2°С ниже климатической нормы.

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Холоднее всего в Киеве было 5 мая, когда минимальная температура к утру опустилась до +4,2°С, а самое теплое – 12 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +29,2°С, установив таким образом температурный рекорд.

Май оказался скупым на осадки, на проспекте Науки, 37 выпало 33 мм, или 51% климатической нормы. С начала года дефицит осадков в столице составляет 31%.

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