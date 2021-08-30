Сбой в метро Киева: пассажиры не могут приобрести билет и пополнить карту

В столичной подземке сбой. Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок в Киевском метрополитене.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По информации подземки, все приобретенные заранее поездки срабатывают.
"Специалисты уже устранили причины технического сбоя. Система восстанавливает работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", – говорится в сообщении.
Происшествия в метро Киева
В Киеве, где в воскресенье мощный ливень затопил несколько районов города, вода потоками заливала и станцию метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. Ранее сообщалось, что на работе поездов это якобы не отразилось.
Также история о маленькой кошке, которая прожила неделю в тоннеле Киевского метрополитена на станции "Контрактовая площадь", взволновала сотни горожан.
Ранее мы писали:
- Тайны Киевского метрополитена: про станцию потерянных вещей
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