Штрафы от 34 тысяч гривен. Как в Киеве борются с нарушителями карантина

Горожан призывают носить маски и соблюдать дистанцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев уже больше недели находится в желтой зоне карантина, с 23 сентября. С этого момента мобильные бригады проводят массовые проверки по выявлению нарушений карантина, они имеют право штрафовать, а минимальный штраф за это 34 тысячи гривен. Как рассказал "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, вместо 10 в столице работают уже 15 мобильных бригад, в которые входят представители Госпродпотребслужбы, РГА и полиции.

"За сутки мобильные бригады проверяют более 300 объектов. Они накладывают не больше 10 штрафных санкций на нарушителей карантина. Можно сказать, что киевляне исправно придерживаются норм карантина, это резко отличается от ситуации, которая была в городе этой весной. Тогда нарушений было гораздо больше", – говорит Олег Рубан.

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Там призывают горожан: носить маски, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки антисептиком.

"Дельта-штамм" коронавируса

Отметим, что "Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса, от заражения до поражения внутренних органов может пройти всего несколько дней. Инкубационный период составляет 5 дней с момента контакта с вирусом. Намного хуже то, что заразившийся им человек может переносить заболевание без ярко выраженных симптомов.

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Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская не исключает, что люди будут заражаться новыми штаммами коронавируса в будущем.

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