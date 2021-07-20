Шумели по ночам. В Киеве бабушка распилила лавочку, чтобы ей не мешали спать (фото)

Сотрудники ЖЭУ тут же пожаловались на вандализм и написали заявление в полицию

Пожилая женщина мастерски орудует пилой. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошел необычный случай, который обсуждают в Сети. Как сообщили "Сегодня" в КГГА, жительница дома №18а на улице Пражская распилила брусья на скамейке возле своего дома из-за громких разговоров ночью молодых людей.

В этот же день работники ЖЭУ 404 обратились в полицию по поводу повреждения имущества.

"Сейчас идет проверка полиции по данному факту. Скамейки возле дома были установлены в 2019 году. Все эти годы жалоб от жителей на размещение лавочек в ЖЭУ 404 не поступало", – говорится в сообщении.

Очевидцы зафиксировали порчу имущества. Фото: KIEVMAP/Telegram

Ранее мы писали, что бабушка три дня бродила по лесам Харьковской области без еды и воды. Поиски длились даже в ночное время и, к счастью, увенчались успехом – когда женщину нашли, она была очень уставшая и находилась в состоянии изнеможения.

Напомним, в Харьковской области бабушка накормила детей ядовитыми грибами. Их госпитализировали в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.