Сирены, эвакуация и тревожный чемоданчик: что делать жителям Киева прямо сейчас

Советы для жителей столицы, которые хотят эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Всем тем, кто решил эвакуироваться из Киева рекомендуют не делать этого прямо сейчас, поскольку на выезде из города огромные пробки.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook. "Сегодня" собрали и другие советы для жителей столицы.

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Соблюдайте ПДД

"Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Так как вероятность погибнуть на дороге в много раз больше, чем от российского вторжения", – пишет Геращенко.

Если вы все таки решили ехать и попали в ДТП без жертв и травм, просто обменяйтесь с водителем контактами и не преграждайте путь остальным.

Сообщается, что патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших.

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"У полиции сейчас более важные дела, обеспечивать порядок на улицах городов", – говорится в сообщении.

Узнайте где ближайшее бомбоубежище

В случае обширных артобстрелов необходимо укрыться в безопасном месте, лучше всего – в специальном бомбоубежище.

В Киеве находится:

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3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

Бомбоубежище в вашем районе можно найти с помощью специальной карты КМДА.

Обращайте внимание на сирену, если она работает – значит есть опасность с воздуха.

Тревожный чемоданчик

На случай эвакуации у вас должен быть собран тревожный чемоданчик. В него обязательно нужно положить деньги, документы, а также копии всех важных документов.

Взять нужно и необходимую технику:

Зарядные устройства для телефонов

Радиоприемник

Фонарик

Сигнальные устройства

Компас

Часы

Мультитул

Нож

Мусорные пакеты

Блокнот

Карандаш

Нитки и иголки

Спички

Зажигалки

Запаситесь одеждой на несколько дней, тревожной аптечкой и запасом еды на несколько суток. Из продуктов лучше брать непортящиеся консервы и все то, что не требует холодильника.

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