Ситуация стабилизировалась. Когда Киев может покинуть красную зону

В Киеве немного улучшилась ситуация с коронавирусом – в конце недели власти будут решать, что дальше будет с карантином

После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, выйдет ли город из красной зоны карантина после 10 мая. Об ограничениях на Пасху будут говорить в конце этой недели.

Об этом сообщил сайту "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Чиновник КГГА говорит, что наблюдают за ходом эпидемии в столице ежедневно, а какие-либо решения о продлении карантина или ограничениях на пасхальные праздники будут приниматься в конце этой недели.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", – сказал он.

Напомним, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.

Также сообщалось, что жители Львова будут праздновать Пасху с соблюдением жестких карантинных ограничений.