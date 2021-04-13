Скандал с орлом Данте без головы: в мэрии рассказали о судьбе памятника

Монумент сделан из уникального итальянского мрамора, которого в Украине нет

В Киеве на Владимирской горке вандалы отбили голову мраморному орлу около памятника Данте. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в столичной мэрии подтверждают, что голову орлу отбивали четыре раза, но полиция так и никого не поймала.

По их словам, возле памятника Данте на Владимирской горке установят систему видеонаблюдения.

"Мы сможем внимательно следить за всем, что происходит вокруг него. Вы правы, монумент сделан из уникального итальянского мрамора, которого в Украине просто нет. Поэтому восстановить скульптуру было не просто, пришлось связываться со скульптором, автором памятника. Вопросом восстановления орла занимался Сергей Алексеев, глава Межпарламентской группы дружбы Украина-Италия. И есть результат: уже изготовлен совершенно новый орел (старый ремонту не подлежит – Авт.), его доставят из Италии уже в ближайшее время и установят на том же месте", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Белоцерковец, депутат Киевсовета.

По неофициальной информации, орел Данте страдает из-за того, что памятник писателю установили по соседству с несколькими храмами в центре города.

Священники якобы выступали против установки этот памятника на Владимирской горке, поскольку считают творчество писателя воспеванием ада. Но, увы, никого из вандалов за руку не поймали.

Кстати, голову орлу отбивают, скорей всего потому, что он считается символом величия писателя Данте.

Ранее мы писали, что на Пейзажной аллее в Киеве вандалы испортили популярный арт-объект. Речь идет о композиции "Радуга", которую в народе прозвали "Писающие мальчики".