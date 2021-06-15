Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)

Мужчина находился в общественном транспорте без маски

Пассажир, которого высадили из трамвая. Фото: скрин

В Киеве сегодня разбирались из-за ящика с клубникой в 28-м трамвае. Трамвай остановился, и пассажира высадили вместе с ягодами.

"Согласно правилам пользования городским электротранспортом, "пассажирам запрещается проезжать в загрязненной одежде и провозить багаж, загрязняющий одежду пассажиров, обшивку салона и сиденья. Поэтому пассажир не прав", – рассказали нам в "Киевпастрансе".

"Я вызываю полицию", – кричит водитель трамвая на видео.

Пассажир был к тому же и без медицинской маски в общественном транспорте.

Ранее мы писали, что бывшего нардепа высадили из такси из-за маски.

А месяцем ранее во Львове молодой парень избил пожилого мужчину из-за замечания об отсутствии маски.