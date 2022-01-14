Скандальная застройка Протасова Яра: Верховный суд принял важное решение

Власти столицы продолжают борьбу за очистку земельных участков парка / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный суд недавно подтвердил законность и обоснованность решений Киевсовета в 2020 году по Протасову Яру. Речь идет о заявлении Киевсовета о недопустимости застройки всей территории урочища и решения о возвращении земельного участка в категорию зеленых зон.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Позиция городских властей является общей с позицией общины Протасового Яра и его представителей. В судах продолжается борьба за очистку земельных участков парка от недействительных сделок. А городские власти параллельно ведут работу по созданию ландшафтного заказника на территории урочища", – написал Кличко.

Протасов Яр

Напомним, что зеленая зона Протасова Яра с 1966 года является парком. Несмотря на этот статус, около 30 гектаров леса много лет назад были розданы частным фирмам для застройки. В частности, в 2002 году участок на улице Амосова был переведен из территории зеленых насаждений общего пользования в территории жилой и общественной застройки.

На этом основании были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города. Таким образом, земельный участок площадью 3,15 га в парке отдыха Протасов Яр был исключен из перечня зеленых территорий общего пользования города Киева и там планировалась застройка.

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