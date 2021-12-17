Скончалась за считанные секунды: в Киеве грузовик сбил пенсионерку

Женщина скончалась на месте / Коллаж "Сегодня"

В Киеве грузовик Volvo насмерть сбил пенсионерку. Женщина внезапно вышла на дорогу.

Об этом сообщает полиция Киева.

Подробности аварии

46-летний водитель грузовика наехал на 81-летнюю женщину. Она внезапно вышла на проезжую часть. Женщина скончалась на месте от полученных травм во время аварии.

Что говорят в полиции

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Виновник может лишиться свободы на 7 лет.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

скорости движения – 34% ДТП; нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управления – 5%.

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