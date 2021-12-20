Скрытая камера в душе общежития КПИ: как накажут студента

Правоохранители открыли уголовное дело против студента / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция завершила досудебное расследование в отношении молодого человека, установившего видеокамеру в женском душе общежития Киевского политехнического института.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности скандала

В октябре этого года в Соломенское управление полиции от нескольких студенток одного из столичных вузов поступили заявления о том, что в душевой комнате неизвестный установил камеру видеонаблюдения.

Для установления всех обстоятельств происшествия выехала следственно-оперативная группа, и началось досудебное расследование.

Кто виновник

Выяснили, что к этой ситуации причастен студент этого же учебного заведения. Полицейские разыскали фигуранта, чтобы установить мотивы поступка.

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Задержанный – уроженец Одесской области, 2003 года рождения, пояснивший, что производил видеосъемку для собственного использования.

Наказание для студента

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконный сбор, хранение, конфиденциальную информацию о лице.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

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После решения суда все изъятые видеоматериалы будут уничтожены.

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