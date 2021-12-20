Скрытая камера в душе общежития КПИ: как накажут студента

Правоохранители открыли уголовное дело против студента / Фото: Коллаж: Сегодня
Полиция завершила досудебное расследование в отношении молодого человека, установившего видеокамеру в женском душе общежития Киевского политехнического института.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Подробности скандала
В октябре этого года в Соломенское управление полиции от нескольких студенток одного из столичных вузов поступили заявления о том, что в душевой комнате неизвестный установил камеру видеонаблюдения.
Для установления всех обстоятельств происшествия выехала следственно-оперативная группа, и началось досудебное расследование.
Кто виновник
Выяснили, что к этой ситуации причастен студент этого же учебного заведения. Полицейские разыскали фигуранта, чтобы установить мотивы поступка.
Задержанный – уроженец Одесской области, 2003 года рождения, пояснивший, что производил видеосъемку для собственного использования.
Наказание для студента
Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконный сбор, хранение, конфиденциальную информацию о лице.
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
После решения суда все изъятые видеоматериалы будут уничтожены.
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