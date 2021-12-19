Сладкая, разноцветная и со шляпой. ТОП-5 самых красивых елок в Киеве (фото)

Как выглядели новогодние елки разных годов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где ежегодно размещают главную елку страны, с каждым разом добавляют все больше иллюминации. Праздничные деревья буквально сияют на площадях. Однако и раньше в столице были ничем не хуже новогодние красавицы.

Сайт "Сегодня" собрал пять самых красивых новогодних елок за всю историю независимости.

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2006-2007 год

В эти года главная елка страны была на Майдане Незалежности. Она была в форме конуса с гирляндами, которые создавали фигуры ромбов на дереве. Отметим, что в те года украшений было куда меньше, чем сейчас. Вокруг елки нет дополнительной иллюминации и декораций.

Как выглядела елка в 2006-2007 году. Фото: "Буквы"

2015 год

80-летнее дерево привезли из Прикарпатья. Его высота – 25 метров, а стоимость – 12,6 тыс. грн. Претенденток изначально было 5, до "финала" дошла одна. Чтобы перевезти елку, заказали самую длинную железнодорожную платформу в Украине.

Фото kiev.vgorode.ua

Это был второй год, когда елка находилась на Софийской площади.

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Игрушки на елке в 2015 году. Фото: Facebook Анны Старостенко

2017 год

В 2017 году 91-летнее дерево привезли из Ивано-Франковской области. Тогда изначально в качестве главной елки страны хотели использовать 110-летнюю ель, но активисты подписали петицию и запретили ее рубить. В итоге выбрали дерево на 20 лет моложе.

Гирлянды стали главной изюминкой елки. Фото: "Укринформ"

Несмотря на то, что но фото елка выглядит достаточно натурально, с установкой дерева было много проблем. По дороге дерево попало в аварию и сильно пострадало – в Сети написали, что елка приехала "похожей на облезлую крысу".

Елка светилась разноцветными огнями. Фото kiev.vgorode.ua

Елку пришлось срочно дополнять более мелкими деревьями, их устанавливали вместо веток. Дерево украсили гирляндой длиной 3 км и 42 тыс. фонариков.

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2020 год

В 2020 году елка впервые была украшена таким количеством иллюминации. Кроме традиционных гирлянд на самом дереве, организаторы праздника решили сделать и огромный светящийся купол вокруг елки. Тогда темой локации был сказочный лес.

Однако без скандала не обошлось – из-за выбранной темы авторы задумки решили заменить звезду на верхушке дерева на шляпу волшебника. Эту идею многие не оценили, так что спустя время шляпу сняли и заменили на обычную звезду.

/ Фото: Сегодня

2021 год

Искусственная елка высотой в 31 метр уже засияла яркими огнями. Она украшена 20 тысячами игрушек золотого и красного цветов. На макушке установлена рождественская звезда, под которой находится Земля. Над елкой развешаны более 70 других планет.

Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.

Елка в Киеве в 2021 году. Фото "Сегодня"

Также на площади разместили вертеп диаметром в 32 метра. Это самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.