Следствие по экс-руководителям МВД в деле Майдана завершили: что решил суд

Экс-руководство МВД подозревается в превышении власти / Фото: Коллаж: Сегодня
Следователи ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшим министру внутренних дел Украины, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения МВД Украины. Речь идет о делах Майдана.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В январе 2014 года экс-чиновники незаконно поставляли из территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты, сообщили в ГБР.
Указанные спецсредства не прошли экспертизы о возможности и порядке их применения к людям, однако были применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. Также чиновники растратили 1 млн гривен бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств.
Вынесли подозрение
Экс-руководство МВД подозревается в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В частности, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций во время Революции Достоинства ( ч. 5 статьи 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).
Подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
8 лет назад разогнали Майдан
21 ноября 2021 года Майдану исполнилось восемь лет.
Тогда украинцы собрались, чтобы выступить с несколькими важными требованиями. С тех пор в Украине изменилось очень многое.
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