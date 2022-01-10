"Смарт"-жилье по-украински: в Киеве сдают в аренду балкон за 4 тысячи (фото)

Комнату могли получить лишь девушки / Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Лесном массиве владелец сдает в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривенв месяц. Объявление появилось в сети.

Об этом сообщает на своей facebook-страничке киевлянин Дмитрий Макагон.

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Детали

После того, как объявление получило огласку, владелец удалил его. Но пользователи успели сделать скриншот. Комнату-балкон мужчина сдавал под ключ и исключительно для девушек.

Объявления о сдаче комнаты-балкона за 4 тысячи гривен в месяц. Фото: Дима Макагон

Что есть в комнате

За 4 тысячи гривен арендатор мог получить маленькую комнату с письменным столом, стулом, шкафом, кроватью, а также полками. Среди преимуществ:

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бытовая техника,

отдельны туалет и ванная комната,

кухня,

близкое расположение остановок и супермаркета.

Как выглядит комната-балкон за 4 тысячи гривен в месяц. Фото: Дима Макагон

Как выглядит комната-балкон за 4 тысячи гривен в месяц. Фото: Дима Макагон

Объявление добавил себе на facebook-страницу Дмитрий Макагон.

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"Спешите успеть! Снять комнату (она же застекленный балкон) на Лесном за 4к. Страна стартапов", – добавил киевлянин.

В Киеве резко подорожает аренда жилья

В следующем году в Киеве прогнозируют стремительное повышение стоимости аренды жилья. Его можно ждать уже весной 2022 года.

Рост стоимости аренды возможен не раньше конца марта – начала апреля 2022 года и будет связан с существенным увеличением спроса. В зависимости от активности потенциальных арендаторов стоимость аренды в течение апреля – июня может возрасти до 10%.

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