Снег будет идти весь день: погода в Киеве 31 января

Скорость ветра будет достигать 5 м/с / Коллаж: "Сегодня"
Погода в Киеве, 31 января будет снежной. В этот день в столице сильного мороза не ожидается. Скорость ветра будет достигать 5 м/с. Осадки будут идти целый день.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
Сегодня с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет. Столбики термометров в столице будут колебаться от -2 до +3 градусов. Скорость ветра — 4-5 м/с.
Как пережить перепады температуры?
Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.
Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.