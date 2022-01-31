Снег будет идти весь день: погода в Киеве 31 января

Скорость ветра будет достигать 5 м/с / Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве, 31 января будет снежной. В этот день в столице сильного мороза не ожидается. Скорость ветра будет достигать 5 м/с. Осадки будут идти целый день.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет. Столбики термометров в столице будут колебаться от -2 до +3 градусов. Скорость ветра — 4-5 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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