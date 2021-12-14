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Киев замер в пробках из-за снега и ДТП – как объехать (карта)

Инна Собора
14 декабря, 08:55
Самая сложная ситуация в направлении центра города

Утром столица остановилась в длинных пробках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 14 декабря в Киеве начал падать снег и значительно усложнилась ситуация на дорогах. В столице образовались многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google карт.

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Ситуация на левом берегу

Там пробки образовались на подъездах ко всем мостам в направлении центра города. Также движение затруднено на бульваре Перова, улице Миропольской, проспектах Юрия Гагарина, Соборности, Броварском, Николая Бажана, а также на Харьковском шоссе.

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Ситуация на правом берегу

  • Оболонь – пробки образовались на улице Богатырская, Маршала Тимошенко, Оболонском проспекте, Минском проспекте.
  • Святошино – автомобили стоят по проспекту Победы, улицам Ивана Крамского, Святошинской, Депутатской.
  • Борщаговка – усложненное движение по проспекту Леся Курбаса, бульвару Кольцову.
  • Шулявка – заторы наблюдаются в районе Индустриального путепровода, на проспекте Любомира Гузара, улице Вадима Гетьмана.
  • Соломенский район – стоит улица Народного Ополчения, Воздухофлотский проспект, проспект Валерия Лобановского.
  • Центр – самая сложная ситуация на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, частично по улице Крещатик.

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Также на Google картах отражено, что с утра в столице произошло около 15 ДТП.

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