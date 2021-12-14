Киев замер в пробках из-за снега и ДТП – как объехать (карта)

Утром столица остановилась в длинных пробках. / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 14 декабря в Киеве начал падать снег и значительно усложнилась ситуация на дорогах. В столице образовались многочисленные пробки.
Об этом свидетельствуют данные Google карт.
Ситуация на левом берегу
Там пробки образовались на подъездах ко всем мостам в направлении центра города. Также движение затруднено на бульваре Перова, улице Миропольской, проспектах Юрия Гагарина, Соборности, Броварском, Николая Бажана, а также на Харьковском шоссе.
Ситуация на правом берегу
- Оболонь – пробки образовались на улице Богатырская, Маршала Тимошенко, Оболонском проспекте, Минском проспекте.
- Святошино – автомобили стоят по проспекту Победы, улицам Ивана Крамского, Святошинской, Депутатской.
- Борщаговка – усложненное движение по проспекту Леся Курбаса, бульвару Кольцову.
- Шулявка – заторы наблюдаются в районе Индустриального путепровода, на проспекте Любомира Гузара, улице Вадима Гетьмана.
- Соломенский район – стоит улица Народного Ополчения, Воздухофлотский проспект, проспект Валерия Лобановского.
- Центр – самая сложная ситуация на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, частично по улице Крещатик.
Также на Google картах отражено, что с утра в столице произошло около 15 ДТП.
Раньше мы писали:
- В Киеве с утра 14 декабря задерживается движение транспорта. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления.