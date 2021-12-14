Киев замер в пробках из-за снега и ДТП – как объехать (карта)

Утром столица остановилась в длинных пробках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 14 декабря в Киеве начал падать снег и значительно усложнилась ситуация на дорогах. В столице образовались многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google карт.

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Ситуация на левом берегу

Там пробки образовались на подъездах ко всем мостам в направлении центра города. Также движение затруднено на бульваре Перова, улице Миропольской, проспектах Юрия Гагарина, Соборности, Броварском, Николая Бажана, а также на Харьковском шоссе.

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Ситуация на правом берегу

Оболонь – пробки образовались на улице Богатырская, Маршала Тимошенко, Оболонском проспекте, Минском проспекте.

– пробки образовались на улице Богатырская, Маршала Тимошенко, Оболонском проспекте, Минском проспекте. Святошино – автомобили стоят по проспекту Победы, улицам Ивана Крамского, Святошинской, Депутатской.

– автомобили стоят по проспекту Победы, улицам Ивана Крамского, Святошинской, Депутатской. Борщаговка – усложненное движение по проспекту Леся Курбаса, бульвару Кольцову.

– усложненное движение по проспекту Леся Курбаса, бульвару Кольцову. Шулявка – заторы наблюдаются в районе Индустриального путепровода, на проспекте Любомира Гузара, улице Вадима Гетьмана.

– заторы наблюдаются в районе Индустриального путепровода, на проспекте Любомира Гузара, улице Вадима Гетьмана. Соломенский район – стоит улица Народного Ополчения, Воздухофлотский проспект, проспект Валерия Лобановского.

– стоит улица Народного Ополчения, Воздухофлотский проспект, проспект Валерия Лобановского. Центр – самая сложная ситуация на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, частично по улице Крещатик.

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Также на Google картах отражено, что с утра в столице произошло около 15 ДТП.

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