Снег и морозы. В Киеве на выходных резко изменится погода

В Киеве прогнозируется снижение температуры. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве завтра, 29 января, будет несколько прохладнее. В первой половине дня ожидается снег. Ветер будет северо-западный, уже вечером изменит свое направление.

Об этом свидетельствуют данные Sinoptik.

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Облачная погода продержится в Киеве весь день. Мелкий снег, который утром придет на смену ночному мокрому снегу, будет идти практически весь день, однако ближе к вечеру должен закончиться.

Ветер ожидается несильным, до 4,5 метров в секунду. На ночь ветер совсем стихнет.

Температура воздуха днем составит 0 градусов. Но уже ближе к вечеру станет холоднее и в ночь на воскресенье, 30 января, столбики термометров опустятся до -5 градусов.