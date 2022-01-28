Снег и "плюсовая" температура: погода в Киеве 28 января

В столице будет до 2 градусов тепла/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в пятницу, 28 января, будет снежной. В этот день в столице ожидается "плюсовая" температура — столбики термометров будут достигать 2 градусов тепла.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром ожидается снег, днем — мелкий дождь со снегом, который к вечеру будет еще сильнее. Температура воздуха – 0-2 градуса тепла. Скорость ветра – 3-4 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.