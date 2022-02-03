Снегопад снова парализовал Киев: на дорогах пробки, а транспорт задерживается (фото, видео)

В Киеве - масштабный сбой в работе транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за начала снегопада затруднено движение транспорта. В столице образовались многочисленные пробки, преимущественно на правом берегу города

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Реклама

Ситуация в центре

Пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улицах Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Михаила Грушевского, улице Липской.

Реклама

Пробки в центре города. Фото: скриншот

Осложнения движения также есть на бульваре Леси Украинки, улицы Большая Васильковская. Пробки образовались в районе станции метро "Дружбы народов".

Реклама

Фото: скриншот

Правый берег

Огромная тянучка на Голосеевском проспекте в сторону станции метро "Демеевская".

Также затруднено движение по проспекту Валерия Лобановского и улице Вацлава Гавела. Пробка образовалась на улице Елены Телиги.

Пробки в Киеве 4 февраля. Фото: скриншот

В районе Оболони, а также в Святошинском районе движение свободно. Незначительные осложнения движения есть на Окружной дороге.

Затор на кольцевой дороге. Фото: скриншот

Мосты

Проезд осложнен на Южном мосту из-за ДТП. Почти полностью остановлено движение в направлении центра города. Незначительные пробки есть также на мосту Патона и на мосту Метро.

Движение на Южном мосту затруднено. Фото: скриншот

Левый берег

Пробка образовалась на проспекте Юрия Гагарина и на улице Братиславской. Незначительная тянучка есть на бульваре Перова.

Пробки на левом берегу. Фото: скриншот

Сбои в работе общественного транспорта

Трамваи №14, 15

Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Гузара,53 в направлении Контрактовой пл. по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 14:30, курсирование с отклонением от графика.

Трамваи № 11, 12, 16, 19

Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская,160 в направлении пл. Шевченко по причине припаркованного автомобиля в габарите проезда. На место вызвана полиция.

Движение возобновлено в 14:16, курсирование с отклонением от графика.

Раньше мы писали: