Снегопад снова парализовал Киев: на дорогах пробки, а транспорт задерживается (фото, видео)

В Киеве - масштабный сбой в работе транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве из-за начала снегопада затруднено движение транспорта. В столице образовались многочисленные пробки, преимущественно на правом берегу города
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Ситуация в центре
Пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улицах Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Михаила Грушевского, улице Липской.
Пробки в центре города. Фото: скриншот
Осложнения движения также есть на бульваре Леси Украинки, улицы Большая Васильковская. Пробки образовались в районе станции метро "Дружбы народов".
Фото: скриншот
Правый берег
Огромная тянучка на Голосеевском проспекте в сторону станции метро "Демеевская".
Также затруднено движение по проспекту Валерия Лобановского и улице Вацлава Гавела. Пробка образовалась на улице Елены Телиги.
Пробки в Киеве 4 февраля. Фото: скриншот
В районе Оболони, а также в Святошинском районе движение свободно. Незначительные осложнения движения есть на Окружной дороге.
Затор на кольцевой дороге. Фото: скриншот
Мосты
Проезд осложнен на Южном мосту из-за ДТП. Почти полностью остановлено движение в направлении центра города. Незначительные пробки есть также на мосту Патона и на мосту Метро.
Движение на Южном мосту затруднено. Фото: скриншот
Левый берег
Пробка образовалась на проспекте Юрия Гагарина и на улице Братиславской. Незначительная тянучка есть на бульваре Перова.
Пробки на левом берегу. Фото: скриншот
Сбои в работе общественного транспорта
Трамваи №14, 15
Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Гузара,53 в направлении Контрактовой пл. по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Движение возобновлено в 14:30, курсирование с отклонением от графика.
Трамваи № 11, 12, 16, 19
Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская,160 в направлении пл. Шевченко по причине припаркованного автомобиля в габарите проезда. На место вызвана полиция.
Движение возобновлено в 14:16, курсирование с отклонением от графика.