Снес забор и перевернулся. В Киеве пьяный водитель на Mercedes устроил ДТП (фото)

На снимке место происшествия. Фото: пресс-служба Патрульной полиции/Telegram
В Киеве сегодня произошло серьезное ДТП. Пьяный водитель разбил Mercedes и повредил забор.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
"На улице Мечникова автомобиль снес забор и перевернулся, возможно есть пострадавшие", – такой вызов получили патрульные сегодня утром от очевидцев события.
Водитель и двое пассажиров травм не получили. У первого патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения.
"Результат освидетельствования 21-летнего водителя – 1,41 промилле, что в 7 раз превышает допустимый уровень", – пишут в пресс-службе.
Патрульные составили на мужчину протоколы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся.
Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.
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