Снова "качели": каких сюрпризов ждать от погоды в Киеве завтра

Погода в Киеве на 11 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 11 ноября, в Киеве будет сухая, но холодная погода. Днем температура воздуха будет максимум 8 градусов выше нуля.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Днем температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла. Без осадков, но будет сильный ветер.

Ночью синоптик обещает от -1 до -4 градусов.

Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко

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Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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