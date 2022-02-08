Снова прорвало трубу? На дороге в Киеве авто "ушло" под землю (фото)

В столице спасали автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 8 февраля, в Киеве на улице Миропольской автомобиль провалился и застрял в яме. В результате машину эвакуировали.

Об этом сообщили в "Киевской службе спасения".

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Как выяснилось, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы из-за вероятного прорыва магистрали машина передним и задним левыми колесами провалилась и застряла в яме.

Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Работы по ликвидации ЧП продолжались около 2 часов. Были привлечены 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники.

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В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения

В Киеве в яме посреди дороги застрял грузовик с песком

В Киеве КрАЗ, груженный песком, застрял в яме на проспекте Правды.

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"На проспекте Правды грузовик с песком застрял в текстурах. Автодорога", - говорится в сообщении.

В столице застрял грузовик. Фото: "Киев оперативный"

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