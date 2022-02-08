Снова прорвало трубу? На дороге в Киеве авто "ушло" под землю (фото)

В столице спасали автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 8 февраля, в Киеве на улице Миропольской автомобиль провалился и застрял в яме. В результате машину эвакуировали.
Об этом сообщили в "Киевской службе спасения".
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Как выяснилось, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы из-за вероятного прорыва магистрали машина передним и задним левыми колесами провалилась и застряла в яме.
Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
Работы по ликвидации ЧП продолжались около 2 часов. Были привлечены 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники.
В Киеве в яме посреди дороги застрял грузовик с песком
В Киеве КрАЗ, груженный песком, застрял в яме на проспекте Правды.
"На проспекте Правды грузовик с песком застрял в текстурах. Автодорога", - говорится в сообщении.
В столице застрял грузовик. Фото: "Киев оперативный"