Снова транспортный коллапс? В Киеве предупредили об опасности на дорогах

В столице ухудшается погода / Фото: Коллаж: Сегодня
29 декабря в Киеве будет гололедица. Кроме того, синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега.
Об этом сообщает ГСЧС Киева в Facebook.
"Условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.
Следуйте рекомендациям:
- выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- соблюдайте скоростной режим;
- во время езды не совершайте резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
Читайте также:
- Мы узнавали у синоптика, будет ли на Новый год в Украине снег.
- На днях Карпаты засыпало снегом. На высокогорье из-за метели была плохая видимость.