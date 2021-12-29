Снова транспортный коллапс? В Киеве предупредили об опасности на дорогах

В столице ухудшается погода / Фото: Коллаж: Сегодня

29 декабря в Киеве будет гололедица. Кроме того, синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает ГСЧС Киева в Facebook.

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"Условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – говорится в сообщении.

Следуйте рекомендациям:

выдерживайте дистанцию между автомобилями;

соблюдайте скоростной режим;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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