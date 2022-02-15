Солнечно, но прохладно: погода в Украине на 15 февраля

Местами температура будет достигать 9 градусов тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 15 февраля, будет солнечной. Однако, несмотря на это, тепло еще не будет. В этот день осадки прогнозируются только на западе нашей страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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15 февраля в Украине днем ожидается +3+9 градусов, в Харьковской, Полтавской, Сумской областях 0+4 градуса.

Осадки сделают невозможным антициклон, только хвостом атмосферного фронта затронет крайний запад Украины, вероятные дождь и мокрый снег.

В Киеве днем прогнозируют +4+6 градусов.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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