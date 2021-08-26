Сосиски с иглами. На Позняках догхантеры разбрасывают опасные угощенья для собак (фото)

В Дарницком районе столицы разбрасывают опасную для животных еду / Фото: коллаж "Сегодня"

В социальных сетях киевляне обсуждают фото "сюрпризов" в виде сосисок с иголками, которые обнаружили на пересечении проспекта Григоренка и Княжего Затона. Люди переживают за своих собак и называют происходящее "осенним обострением" догхантеров.

В КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" говорят, что к ним не поступали собаки с травмами после такого "угощения". Поэтому подтвердить или опровергнуть данную информацию там не могут.

"Однозначно, если собака такое съест, то бесследно это для нее не пройдет. Это очень жестоко. Но если у людей есть подобные факты, они должны их не публиковать в социальных сетях, а заметив, сразу обращаться в полицию с заявлением. Чтобы кого-то наказать за данное преступления, нужно собрать доказательства", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Фото: dtp.kiev.ua

В полиции Дарницкого района сайту "Сегодня" сообщили, что к ним с заявлениями никто не обращался.

"К нам никто из граждан по данной проблеме не обращался. Мы увидели фото с сосиски напичканной иголками в социальных сетях. Участковым полицейским было поручено обойти микрорайон, который указан в публикации. Они пообщались с владельцами собак, осмотрели место, о котором идет речь, но не выявили разбросанных сосисок с иголками. Также никто из собачников их не видел", – сообщили нам в полиции Дарницкого района.

Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

Кроме того, в Черновцах парень стрелял по бездомным собакам из оружия.