Спецпропуска и угроза красной зоны: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

В столице могут снова ввести красную зону карантина / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 364 больных коронавирусом, 16 человек скончались. Ходят слухи, что совсем скоро могут вернуть спецпропуска для общественного транспорта. "Сегодня" собрал последние подробности про COVID-19 в столице.
Данные за сутки
"364 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8233 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 334085", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Заболели прошедшие сутки:
- 202 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,
- 147 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет,
- 8 девочек от 8 месяцев до 16 лет,
- 7 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 10 женщин от 46 до 92 лет и 6 мужчин от 68 до 85 лет.
В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом и 94 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 285 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 314 990 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 99, в Дарницком – 54, в Оболонском районе – 48 случаев", – отметил мэр.
Спецпропуска для транспорта
Сейчас активно обсуждают возможность перехода Киева в красную зону карантина. В таком случае власти намерены вводить спецпропуска для проезда в городском транспорте.
На данный момент в городе утвердили временный порядок функционирования информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".
Сообщается, что другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут деактивированы на время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе. В КГГА говорят, что пока нет причин для ввода таких жестких ограничений.