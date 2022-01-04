Спецпропуска и угроза красной зоны: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

В столице могут снова ввести красную зону карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 364 больных коронавирусом, 16 человек скончались. Ходят слухи, что совсем скоро могут вернуть спецпропуска для общественного транспорта. "Сегодня" собрал последние подробности про COVID-19 в столице.

Данные за сутки

"364 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8233 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 334085", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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Заболели прошедшие сутки:

202 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,

147 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет,

8 девочек от 8 месяцев до 16 лет,

7 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 10 женщин от 46 до 92 лет и 6 мужчин от 68 до 85 лет.

Госпитализировали за сутки 22 человека с коронавирусом / Фото: КГГА

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В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом и 94 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 285 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 314 990 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 99, в Дарницком – 54, в Оболонском районе – 48 случаев", – отметил мэр.

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Спецпропуска для транспорта

Сейчас активно обсуждают возможность перехода Киева в красную зону карантина. В таком случае власти намерены вводить спецпропуска для проезда в городском транспорте.

На данный момент в городе утвердили временный порядок функционирования информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

Сообщается, что другие электронные билеты, которые не являются спецпропусками, будут деактивированы на время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе. В КГГА говорят, что пока нет причин для ввода таких жестких ограничений.

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