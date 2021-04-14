Кличко продлил локдаун в Киеве – названа новая дата

По словам мэра Киева, медицинские учреждения не справляются с таким количеством больных, а эпидемиологическая ситуация в столице не улучшается

В Киеве продлили карантинные ограничения до 30 апреля.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля", – написал Кличко.

По его словам, другого выбора нет, так как медицинская система не справляется с таким количеством больных.

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"Иначе смертей будет еще больше", – добавил он.

До конца апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения:

останутся закрытыми все школы и детские сады;

весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будут работать пока по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;

общепит работает только навынос или доставку;

не работают продуктовые ярмарки.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами. Еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", – говорит мэр.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.