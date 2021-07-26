Стало известно, когда и на каких маршрутах появятся первые электробусы в Киеве

Столица приобретает 20 электробусов в рамках Киотского протокола. Фото: коллаж "Сегодня"

Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года. Планируется, что этот современный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь – станция метро "Дворец спорта" и №62 "Ботанический сад – Контрактовая площадь".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

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Александр Густелев добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы – важный шаг для столицы, который будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

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Так, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.

В КГГА подчеркнули, что за последние годы город закупил 513 единиц нового подвижного состава, в частности, только в 2020 году это – 200 автобусов, 23 троллейбуса и три трамвая. Главный критерий при закупке – "цена – качество – комфорт".

Ранее мы писали, что в Киеве протестировали белорусский электробус за 15 млн.