Стало известно, когда в Киеве откроются пляжи

КП "Плесо" уже расконсервировало пляжный инвентарь, но пляжи должны получить соответствующие паспорта

Коммунальщики подготавливают столичные пляжи к сезону. Фото: uatraveller

В Киеве активно готовят муниципальные пляжи к купальному сезону. Но сам сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до 18 градусов тепла, а пляжи получат паспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам начальника Управления экологии и природных ресурсов Александра Возного, девять муниципальных пляжей в этом году претендуют на получение международной экологической награды "Голубой флаг".

"Международную экологическую награду "Голубой флаг" пляжи Киева получают с 2017 года. В этом году столица подала девять пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг". Это пляжи: "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Троещина", "Водоворот" и "Галерный". Сейчас ожидается официальное решение международного жюри", – отметил Александр Возный.

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В КП "Плесо" уже расконсервировали пляжный инвентарь, осуществили все экологические, санитарные и противоэпидемические мероприятия. Постоянно контролируется качество питьевой воды, воды поверхностных водоемов и песка.

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На пляжах уже установили питьевые фотанчики, души и туалеты, топчаны, кабинки для переодевания, урны для мусора, а также спасательные вышки.

По его словам, лабораторные исследования воды для купания проведут, когда температура в водоемах превысит 18 градусов. По результатам – пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

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