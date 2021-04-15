Крупнейший киноархив Украины возглавил новый директор

Кандидатуру Елены Гончарук выдвинул на директорскую должность сам коллектив Довженко-центра

По результатам конкурса новым гендиректором Довженко-центра станет Елена Гончарук.

Об этом сообщает пресс-служба центра в Facebook.

Елена Гончарук была кандидатом, которого выдвинул коллектив Довженко-центра.

"Мы искренне радуемся победе и желаем Елене силы, выдержки и вдохновения на новой должности", – написали в сообщении.

Фото: Довженко-Центр/Facebook

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Также ее победу в конкурсе прокомментировал и нынешний руководитель Иван Козленко.

"Я не завидую Лене: в обстоятельствах, в которых находится Центр, я сам не решился сейчас идти управлять. Ее решение удивительно мужественное, в его основе – самопожертвование, а не выгода", - пишет он на своей странице в Facebook.

Гончарук до этого была руководителем образовательных программ Музея кино при Довженко-Центре. А в прошлом работала в Национальном художественном музее Украины и в галерее "Карась". Закончила Киево-Могилянскую академию.

Стоит отметить, что Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) основан в 1994 году. Это крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 7 тысяч фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.

Ранее мы писали, что на киностудии Довженко в Киеве разгорелся скандал из-за земли.

Напомним, киевской киностудии имени Довженко исполнилось уже более 90 лет.