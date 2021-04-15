Крупнейший киноархив Украины возглавил новый директор

По результатам конкурса новым гендиректором Довженко-центра станет Елена Гончарук.
Об этом сообщает пресс-служба центра в Facebook.
Елена Гончарук была кандидатом, которого выдвинул коллектив Довженко-центра.
"Мы искренне радуемся победе и желаем Елене силы, выдержки и вдохновения на новой должности", – написали в сообщении.
Фото: Довженко-Центр/Facebook
Также ее победу в конкурсе прокомментировал и нынешний руководитель Иван Козленко.
"Я не завидую Лене: в обстоятельствах, в которых находится Центр, я сам не решился сейчас идти управлять. Ее решение удивительно мужественное, в его основе – самопожертвование, а не выгода", - пишет он на своей странице в Facebook.
Гончарук до этого была руководителем образовательных программ Музея кино при Довженко-Центре. А в прошлом работала в Национальном художественном музее Украины и в галерее "Карась". Закончила Киево-Могилянскую академию.
Стоит отметить, что Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) основан в 1994 году. Это крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 7 тысяч фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.
Ранее мы писали, что на киностудии Довженко в Киеве разгорелся скандал из-за земли.
Напомним, киевской киностудии имени Довженко исполнилось уже более 90 лет.
Новости на эту же тему: