Станет еще холоднее? Какой будет погода в Карпатах

В Карпатах усилятся морозы / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Карпатах завтра, 22 января, может принести метели. Температура днем будет держаться на уровне -9 градусов. На дорогах ожидается гололед.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. По данным синоптиков, 22 января снег в горах будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Днем температура воздуха будет держаться на уровне -9 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 10 градусов мороза.

Кроме того, на улице порывы ветра будут достигать 15-24 м/с, в таких условиях в горах возможна метель.

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