Становится холоднее! Какая погода будет завтра в Киеве (карта)

Погода в Киеве на 15 декабря / Коллаж "Сегодня"
В Киеве завтра, 15 декабря, погода будет холодной и влажной.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Погоду прогнозируют сырой, но без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице будет держаться около 0 градусов.
Погода в Украине на 15 декабря. Фото: Наталии Диденко
Ноябрь оказался самым теплым
Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.
Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.
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