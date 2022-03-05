Starlink Маска уже доставили в Киев (фото)

2 устройства предоставило Минцифры и Государственная служба спецсвязи и защиты информации / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 5 марта, в Киев доставили устройства глобальной спутниковой системы Starlink, которые будут помогать в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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"2 предоставило Минцифры и Государственная служба спецсвязи и защиты информации. О 10-ти мы с Владимиром договорились с международными партнерами и друзьями", - говорится в сообщении.

Устройства глобальной спутниковой системы Starlink. Фото: Виталий Кличко

Интернет Starlink может стать целью оккупантов

Starlink уже работает в Украине – систему проверил столичный программист. Но вместе с тем Илон Маск в Twitter предупредил, что Россия может попытаться атаковать оборудование Starlink.

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"Важное предупреждение: Starlink – единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью", – написал Маск.

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