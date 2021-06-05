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Стартовал юбилейный "Всеукраинский велодень в Киеве" (фото, видео)

5 июня, 10:57

Мария Дмитренко

Из-за массовых мероприятий внесены изменения в работу наземного транспорта – где перекроют дорогу 5 июня

В столице сегодня, 5 июня, стартовал 15-й "Всеукраинский велодень в Киеве", во время которого колонна велосипедистов и владельцев другого легкого персонального транспорта проедется по центральным улицам города.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Биляченко, ожидается до 10 тысяч участников.

Участники готовятся к заезду. Фото: Юлия Биляченко, "Сегодня"

Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик-Владимирский спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – парк "Муромец".

Велодень проходит на протяжении 15 лет. Фото: Юлия Биляченко, "Сегодня"

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Как будут курсировать автобусы и троллейбусы 5 июня с 9:30 до 13:30:

Стрим с места событий:

Как будут ездить маршрутки:

5 июня с 19:30 до 21:30 на Софийской площади будет проходить open-air гранд-концерт "звезды мировой оперы", который внесет коррективы в работу транспорта в вечернее время.

Движение троллейбусов вечером будет организовано таким образом:

Ранее мы сообщали, что в Харькове состоялся Велодень-2019, который традиционно проходит в первой столице с 2006-го.

Также напомним, в Днепре в парке "Зеленый Гай" состоялись соревнования по кросс-кантри.

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