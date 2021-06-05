Стартовал юбилейный "Всеукраинский велодень в Киеве" (фото, видео)

Из-за массовых мероприятий внесены изменения в работу наземного транспорта – где перекроют дорогу 5 июня

В столице сегодня, 5 июня, стартовал 15-й "Всеукраинский велодень в Киеве", во время которого колонна велосипедистов и владельцев другого легкого персонального транспорта проедется по центральным улицам города.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Биляченко, ожидается до 10 тысяч участников.

Участники готовятся к заезду. Фото: Юлия Биляченко, "Сегодня"

Велосипедный заезд будет пролегать по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик-Владимирский спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – парк "Муромец".

Велодень проходит на протяжении 15 лет. Фото: Юлия Биляченко, "Сегодня"

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Как будут курсировать автобусы и троллейбусы 5 июня с 9:30 до 13:30:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

троллейбусы маршрута № 30 от ул. Кадетская роща до ст. м. "Почайна";

автобусы маршрутов №№ 24, 62 от Национального музея истории Украины во II мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по действующему маршруту, далее – ул. Почайнинская – ул. Ильинская – ул. Волошская – ул. Григория Сковороды – ул. Межигорская – ул. Новоконстантиновская – просп. Степана Бандеры-Северный мост, далее – по действующему маршруту.

Стрим с места событий:

Как будут ездить маршрутки:

№ 429 от ул. Тулузы до бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской);

№ 433 от просп. Леся Курбаса к бульв. Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

5 июня с 19:30 до 21:30 на Софийской площади будет проходить open-air гранд-концерт "звезды мировой оперы", который внесет коррективы в работу транспорта в вечернее время.

Движение троллейбусов вечером будет организовано таким образом:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее мы сообщали, что в Харькове состоялся Велодень-2019, который традиционно проходит в первой столице с 2006-го.

Также напомним, в Днепре в парке "Зеленый Гай" состоялись соревнования по кросс-кантри.