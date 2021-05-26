Стихийная торговля вместо МАФов: в переход на "Осокорки" вернулись продавцы (фото)

В переход на Осокорках вернулась стихийная торговля. Фото: Киев Оперативный/Telegram
В Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы избавились от МАФов, уже сегодня орудуют "стихийщики".
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Стихийная торговля на этом месте возобновилась.
"Жестяк какой-то. Интересно, местное благоустройство с полицией здесь тоже покупают", – пишут в Сети.
Фото: Киев Оперативный/Telegram
В комментариях под постом многие отмечают, что "за незаконную торговлю нужно вводить жесткие штрафы".
Кроме того, как пишут в Сети, после ремонта открыли участок трамвайной линии от ул. Гната Хоткевича до станции метро "Лесная". Но стихийный рынок вдоль пути прижился еще большим размахом.
"Это мешает движению трамваев, а люди подвергаются опасности", - пишут в сообщении.
Фото: Газета Дарницькі Вісті/Facebook
Некоторые пользователи сравнивают стихийный рынок с Индией.
Ранее мы писали, что на станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы.
Борьба с МАФами в столице ведется не первый год и масштабно. Недавно коммунальщики разобрали конструкции на метро "Лыбедская".
В конце апреля снос МАФов на Регенераторной перешел в стычки с полицией – предприниматели не давали разбирать торговые точки, но все же остановить снос не смогли.
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