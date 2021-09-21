В метро Киева началась давка – в чем причина (фото, видео)

На входе в метро образовались очереди / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром 21 сентября на некоторых станциях киевского метрополитена наблюдается столпотворение пассажиров – люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть в подземку. Толпа из пассажиров была замечена на станциях "Черниговская" (красная ветка метро) и "Минская" (синяя ветка метро).
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
В киевском метрополитене поясняют, что на самих станциях ничего страшного не произошло, просто действуют ограничения на вход, когда для пассажиров открыты 1 или 2 двери.
"Больше года или даже уже полтора мы напоминаем нашим пассажирам о возможных скоплениях людей в пиковые часы и ограничения для постепенного прохождения на станции. Людям всего лишь нужно немного подождать, когда схлынет поток пассажиров, а потом спокойно зайти на станцию", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.
В подземке добавляют, что регулярно напоминают пассажирам о соблюдении масочного режима и советуют оплачивать проезд бесконтактно.
Ранее мы писали:
- Мужчина остановил движение поездов в киевском метро.
- Тайны Киевского метрополитена: о станции потерянных вещей
- Тайны Киевского метрополитена: станция с лилиями, камышом и звездным небом на перроне