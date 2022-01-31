Странное ДТП в Киеве: в депо столкнулись два трамвая (фото)

В столице произошло ДТП с участием скоростных трамваев / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве произошло 31 января необычное ДТП. В трамвайном депо им. Шевченко столкнулись два трамвая.
Об этом сообщает Управа КПТ в Telegram.
На маршруте №3 столкнулись два польских трамвая Pesa, которые обслуживают линию скоростного трамвая на Борщаговке.
Трамваи Pesa столкнулись на маршруте. Фото: __shok_kontent__
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" "Сегодня" сообщили, что движение трамваев уже восстановлено. В результате столкновения никто из людей не пострадал.
"Движение восстановлено. Столкновение произошло на маршруте №3. Детали столкновения устанавливают наши специалисты. Никто из людей не пострадал", – рассказали нам в Киевпастрансе".
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.