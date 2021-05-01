В ДТП центре Киева погибла 17-летняя девушка. За рулем мог быть внук экс-министра МВД

Водитель оказался пьян, но повреждений опасных для жизни не получил

В Киеве произошло смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки, 5 – погибла 17-летняя девушка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как выяснилось, пьяный водитель "Инфинити" 1995 года рождения ехал с пассажирками – 17 и 18 лет.

"На спуске в сторону Бессарабки водитель не справился с управлением, допустил столкновение с бордюром, опрокидывания и врезался в электроопору", – гвоорится в сообщении.

В аварии погибла 17-летняя девушка, а вторая пассажирка госпитализирована.

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"Нетрезвый водитель не получил тяжелых травм и был задержан по 208-й статье. Тест на прибор драгер показал 1.41 промилле алкоголя. Далеко не рекорд столичных водителей, но как видите, этого вполне хватило", – добавляют в сообщении.

По информации из соцсетей, водителем оказался внук бывшего министра МВД Николая Билоконь. Информация пока не подтверждена.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области произошло масштабное ДТП – столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший.

Также напомним, под Киевом на трассе столкнулись пять машин.