Стрельба из "Сайги" и слезоточивый газ. Подробности конфликта в центре Киева

Мужчина открыл стрельбу по ошибке в центре города / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции Киева уточняют, что стрельба произошла возле помещения банка в центре города на улице Владимирской, недалеко от здания СБУ. Как сообщили "Сегодня", по тревоге были подняты бойцы спецподразделения КОРД.

"Представители общественной организации, которые были недовольны финансовой деятельностью данного банка зашли в помещение, где проводится обмен валют. Закрылись внутри. Начали там клеить наклейки и проводить другие действия. Сотрудники банка через тревожную кнопку вызвали охранную фирму, которая обслуживает данное финансовое учреждение", – рассказали нам детали ЧП в полиции Киева.

Прибывшие на место представители охранной фирмы не смогли попасть в помещение. Возле входа начался конфликт.

Реклама

Представители общественной организации применили слезоточивый газ к представителям охранной фирмы, началась "толкотня".

"Представитель охранной фирмы достал охотничье ружье "Сайга" и совершил несколько выстрелов вверх. Ружье, кстати, зарегистрировано на имя этого мужчины. Обошлось без жертв, травмы получили только участники конфликта. Полицейские задержали 6 человек, по трое из каждой из сторон конфликта. Их доставили в Шевченковское управление полиции для установления их личностей. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Охотничье ружье "Сайга" изъяли правоохранители, по нему проведут ряд экспертиз, где и как оно применялось членом охранной фирмы.

Что произошло

25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.

На место происшествия направили спецподразделение КОРД.

Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.

После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.

Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.

Ранее мы писали: