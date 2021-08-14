Стычки в Киеве на Банковой: пострадало семь правоохранителей

После инцидента митингующие отправились к дому президента. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на Банковой во время стычек нацкорпуса с полицией не обошлось без пострадавших. Среди потерпевших – семь правоохранителей и один военнослужащий, который получил ранение руки.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире "Украина24".
Участники акции протеста отказались проходить поверхностный осмотр на предмет заноса на территорию ОП запрещенных опасных вещей.
"Произошли столкновения. Представители нацкорпуса бросали в стражей порядка шины. Те в ответ применяли слезоточивый газ", - говорит он.
Среди пострадавших полицейских семь правоохранителей, один военнослужащий имеет ранение руки. Характер травм разный – все от дымовых шашек и камней.
Что происходит сейчас?
Представители нацкорпуса отправились к дому Президента Зеленского. У Офиса президента дежурят правоохранители.
Ранее мы писали, что:
- основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление.
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