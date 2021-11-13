Сухо, но холодно. Как изменится погода в Киеве 14 ноября – прогноз

Какой будет погода в Киеве / Коллаж "Сегодня"
В Киеве и области в воскресенье, 14 ноября, ожидается сухая, но холодная погода. Днем столбик термометра не будет превышать 8 градусов тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, завтра днем во всех районах региона температура будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла. Ночью опустится до 0-2 градуса.
При этом на улице будет переменная облачность и сухо. Скорость ветра 8-10 м/с.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3 градуса. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
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