Связал, избил и изнасиловал: под Киевом мужчина жестоко поиздевался над девушкой (фото)

Знакомый позвал киевлянку к себе в гости, а когда та пришла – напал на нее

В Броварах знакомый изнасиловал девушку / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 8 июля. в Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался сбежать.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"Выяснилось, что накануне 22-летняя киевлянка пришла в гости к знакомому. Хозяин пригласил женщину в дом. Находясь в доме, мужчина набросился на бедную, связал ей руки и ноги и изнасиловал", – говорится в сообщении.

После совершения преступления мужчина пытался убежать, однако наряд реагирования патрульной полиции задержал его. Им оказался 41-летний броварчанин.

Следователи за процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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Злоумышленнику уже избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Кроме того, на рассмотрении в Броварском районном суде находится обвинительный акт в отношении подозреваемого за ранее совершенные уголовные преступления, предусмотренные ч.2 ст. 187 и ч.3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции

Ранее мы сообщали, что в Киеве подозреваемому в изнасиловании 13-летней девочки, который сбежал из-под стражи, сообщили о подозрении и избрана мера пресечения. 31-летний мужчина совершил побег из комнаты для задержанных.