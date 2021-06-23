Тает асфальт. В Киеве охлаждают дороги с помощью воды (фото, видео)

Машины с водой проехались по улицам города. Фото: скрин
В Киеве устроили холодный душ для дорожных магистралей. Машины с водой поливали улицы с 23:00 до 6:00 утра.
Об этом сообщает заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Густелев в Facebook.
"Интенсивный полив и мойка не только смывают пыль и грязь с дорог и предотвращают преждевременную деформацию дорожного покрытия, но и уменьшают количество испарений от горячего асфальта и концентрацию вредных веществ в воздухе", – написал он.
Так, каждый день около 70 единиц специализированной техники Коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят мытье магистральных улиц, когда трафик наименьший.
"Ведь когда на дворе 30 градусов, температура асфальта достигает 50 градусов и выше", – добавляет Густелев.
Напомним, перед выходными ливни атаковали Одессу. Машины тонули посреди дороги, а люди вброд добирались домой.
Мы также писали, что синоптики прогнозируют адскую жару в течение всей ближайшей недели – местами температура достигнет 34 градусов, но Буковину и юг продолжит заливать и дальше.
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