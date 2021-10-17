Тайны Центрального вокзала Киева: секреты исчезающей профессии носильщика

Носильщики обслуживают пассажиров, перевозя их багаж от такси до вагона на тележках / Фото: Коллаж: Сегодня

Центральный киевский вокзал – место, где трудятся сотни людей. Есть тут и носильщики, которые обслуживают пассажиров перевозя их багаж от такси до вагона на тележках. Профессия, увы, исчезающая, и поэтому заслуживает особого внимания.

Сайт "Сегодня" узнал интересные факты об этой профессии.

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Люди с тележками

Настоящих носильщиков можно увидеть возле входа в Центральный железнодорожный вокзал. Иногда они сидят на тележках в ожидании очередного клиента, о чем-то разговаривая. Большинство пассажиров стараются не прибегать к их услугам, сами тащат свои тяжелые сумки, желая сэкономить.

Также у настоящих носильщиков достаточно много конкурентов. "Внештатники" – часто перехваливают клиентов лишь бы на бутылку заработать, а особо проворные могут и чемоданчик "свистнуть". Такие мужчины изрядно портят репутацию настоящих вокзальных носильщиков. Узнать последних несложно: форма, нагрудный знак и тележка -- их атрибуты.

55 гривен за сумку

Как рассказали нам на Центральном железнодорожном вокзале, профессия носильщика действительно относится к исчезающим, но они продолжают работать.

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В одну восьмичасовую смену на вокзале выходит до 15 носильщиков. Стоимость доставки одной сумки – 55 гривен. Их услугу можно заказать по телефону, и носильщик подойдет на вокзале к нужному месту или на указанную платформу.

Спортивное прошлое

В носильщики идут физически сильные мужчины, которые с легкостью могут таскать тяжести. Они не многословны и не любят раскрывать профессиональные секреты.

20 лет назад на киевском вокзале работал носильщиком Николай Макаренко. Тогда он тут считался самым старым представителем этой профессии, которой посвятил 30 лет.

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До того, как Николай пошел в носильщики, он занимался греко-римской борьбой, выступал за команду "Локомотив" и мечтал о большом спорте. Но старый знакомый посоветовал, мол, чего журавля в небе ловить, лучше работы для атлета не придумаешь. Тяжести таскать Николаю Даниловичу не привыкать. Так и попал в 1969 году на Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Конкурент "кравчучка"

В советские времена работы у носильщиков было намного больше, чем сейчас, каждый день горы грузов приходилось перевозить. Было много поездов в Беларусь, Венгрию, Россию, Германию, Югославию, теперь не густо.

А в начале независимости Украины у носильщиков появился опаснейший конкурент – "кравчучка", которая урезала у них большую часть клиентов.

"Во время перестройки, когда из СССР начали массово эмигрировать евреи, передыха от клиентов не было. Чтобы перевезти пожитки одной семьи, надо было три, а то и пять ходок сделать. Вывозили все, даже попугаев в клетках и вазоны. Иной раз на чемоданы еще и больного человека посадят, бабушку, например", – сказывал Николай.

Успеть к вагону

Рассуждая о клиентах, носильщик вспомнил случай, как однажды садил в поезд пассажира до Караганды.

"Это было перед Новым годом. Пассажир опаздывал на поезд. Мы еле успели, последнюю сумку я закинул в тамбур уже на ходу. Мужик только крикнул: "Я вернусь!" Ну все, думаю, пропали денежки – перевез-то ему чемоданов пять. Но прошел месяц – мужик нашел меня на вокзале, вернул деньги. А сколько было таких, что не заплатили и уехали", – рассказывал Николай.

Буряк и лилипуты

За много лет работы носильщик таскал сумки знаменитостей. Носил чемоданы популярных тогда актеров Штепселя и Тарапуньки, а футболисту Леониду Буряку подвозил на платформу холодильник.

Однажды Николай "транспортировал" клоунскую труппу лилипутов, а у них ведь полным-полно было маленьких зверюшек – кошек, белок, собачек. Когда загруженная тележка случайно наехала на колдобину, одна клетка с котами открылась – звери мигом разбежались по перрону. Пришлось вместе с лилипутами отлавливать котиков.

День носильщика