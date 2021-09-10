Тайны Киевского метрополитена: станция с медом и соседка-призрак (фото)

История станции "Выдубичи" довольно богата на интересные факты. Фото: коллаж "Сегодня"

Заторы на Южном мосту уже сидят в печенках у киевских водителей. На переправе полмесяца делают ремонт, из-за чего образуются огромные пробки. Работы затянутся тут до 1 октября. Единственное спасение для водителей – пересесть с авто на метро. Сейчас это можно сделать на любой станции зеленой ветки, а когда-то только со станции "Выдубичи", которая была конечной. Сайт "Сегодня" рассказывает, чем еще примечательна эта станция Киевского метрополитена.

Место, где легко заблудиться

Станция метро "Выдубичи" – ровесница Независимости Украины, точнее младше нее на четыре месяца. Ее проектное название было "Надднепрянское шоссе" и "Надднепрянская", но позже станции присвоили имя исторической местности, где она расположена, – Выдубичи.

На снимке станция "Выдубичи" в наше время. Фото: коллаж "Сегодня"

Станция соседствует с транспортной развязкой. По этому поводу киевляне шутят: "Хочешь заблудиться в Киеве? Езжай к метро "Выдубичи" и найди там вход в метро". Эта станция не имеет наземных вестибюлей. Дорогу к ней нужно искать по запутанной системе подземных переходов.

Только постоянные пассажиры чувствуют себя тут, как рыба в воде. Они хорошо знают, как пройти на автостанцию "Выдубичи", остановку нужных маршруток и железнодорожную платформу.

Кто и когда построил?

Станция "Выдубичи" была открыта 30 декабря 1991 года

Архитектор: Тамара Целиковская

Художники: Александр Бородай, Александр Бабак

Тип конструкции: колонная мелкого заложения.

Большие соты пчел

Эта станция построена по типовому проекту, но ее постарались украсить декором по народным мотивам. Киевляне называют ее "пчелиным ульем с медом". В среднем пролете станции потолок выложен из алюминиевых пирамидок, выкрашенных под золото. Внутри установлены светильники. И если смотреть на потолок, кажется, что над тобой пчелиные соты. Это придает станции особую атмосферу и подчеркивает ее геометрические очертания.

Архитектура станции. Фото: коллаж "Сегодня"

Колейные стены "Выдубичей" украшены необычными панно в виде ромбов. На них нанесены рисунки на природную и народную тематику. Эти панно подсвечиваются изнутри и создают особое настроение на станции. Также очень красиво выглядят двери на колейных стенах, правда, сейчас они тесно окружены рекламой.

Над лестничными маршами, которые ведут на платформу, также установлены большие панно. А по бокам лестницы на стенах можно увидеть панно в виде ромбов, тут они не подсвечиваются.

Пассажиры на станции "Выдубичи". Фото: "Сегодня"

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"Выдубичи" называют станцией, которая оформлена "по-богатому", но как заверяют в Киевском метрополитене, многие задумки авторов не были воплощены в жизнь. Станция строилась в последние годы существования СССР, когда строительство подземки в Киеве было уже на грани остановки. Впрочем, она уже почти 30 лет надежно служит киевлянам.

Соседка-призрак

Между "Выдубичами" и Южным мостом находится станция-призрак – "Теличка".

Она была полностью построена в 90-х годах, но не открыта. Ее возводили с учетом размещения тоннелей на подходе к Южному мосту. Сразу после "Выдубичей" тоннели заходят в пространство между двумя эстакадами моста и остаются между автодорог до левого берега.

Станция-призрак – "Теличка". Фото: архив

Станция "Теличка" сооружалась исключительно как платформа на случай эвакуации пассажиров – перегон между станциями "Выдубичи" и "Славутич" самый длинный в киевском метро – 3,5 километра. Также не исключалась возможность переделать "Теличку" в полноценную станцию метро, если будет такая необходимость. Сейчас станция выглядит заброшенной, на ней не проводились отделочные работы. На платформах станции можно увидеть две гигантские пары опор от эстакад Южного моста.

"Теличка" находится в промышленной зоне – вокруг нее предприятия, склады. Несколько лет назад обсуждался проект застройки этой территории. Предлагалось вынести отсюда все промышленные предприятия и застроить офисными зданиями. Была даже идея создать тут деловой и правительственный центр города. Увы, сейчас нет четких планов по поводу открытия этой станции.

Но в метрополитене заверяют, что с обоих сторон каждой платформы "Телички" есть закрытые прорези в стенах, их при необходимости можно очень быстро превратить в выходы из станции.

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