Тело отлетело на 30 метров: в Киеве легковушка на высокой скорости сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его на высокой скорости сбила девушка за рулем иномарки Audi

В понедельник, 19 апреля, в Киеве на Окружной дороге легковушка на высокой скорости сбила пешехода.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

За рулем Audi находилась девушка, она очень быстро ехала по дороге и сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате мужчина умер на месте. От удара тело откинуло на 30 метров, а у погибшего слетела обувь.

Судя по фото с места, от столкновения у машины отлетел бампер и почти вдребезги разбито лобовое стекло.

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На месте работали патрульная полиция и оперативно-следственная группа. Они выясняют все обстоятельства аварии.

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