Температура повысится, но засыплет снегом: прогноз погоды в Киеве на 13 января (карта)

В столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"
В четверг, 13 января, в Киеве ожидается снежная погода. По сравнению с предыдущим днем, в столице повысится температура
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве прогнозируют снег. Столбики термометров будут колебаться от -1 до -3 градусов. Ветер — западный, 7-12 м/с. Из-за морозной погоды и осадков на дорогах возможна гололедица.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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