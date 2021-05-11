Теперь не только на "Приусах": на улицы Киева выехал полицейский велопатруль (фото)

Киевские патрульные теперь будут нести службу не только на автомобилях, но и на велосипедах

Сегодня, 11 мая, в Киеве на патрулирование улиц города отправился полицейский велопатруль. Он будет следить за порядком в публичных местах.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Так, основное внимание инспекторы направят на поддержку общественного порядка в местах большого скопления людей, зонах отдыха, пешеходных зонах, труднодоступных местах.

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"В общем, полицейские на велосипедах обладают всеми полномочиями, что и их коллеги на автомобилях и мотоциклах. Поэтому не нарушайте", – пишут в сообщении.

Ранее мы писали, что в Запорожье полицейский велопатруль помог раненому в поножовщине и задержал подозреваемого.

Напомним, что во Львове женщина за рулем Suzuki сбила велопатрульного. На место происшествия вызвали "скорую", которая госпитализировала инспектора.