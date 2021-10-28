Киев с 1 ноября окажется в красной зоне – решение комиссии

Киев с 1 ноября будет в красной зоне карантина. Такое решение сегодня, 28 октября, приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немничнов.

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"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п", – говорится в сообщении.

Однако эти ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей заведения или мероприятия будут вакцинированы.