Теплеет с каждым днем: погода в Киеве 10 февраля

Сегодня в столице ожидается "весенняя" погода/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в четверг, 10 февраля, будет без осадков. В этот день в столице прогнозируют "плюсовую" температуру. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице ни снега, ни дождя не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться от +6 до +8 градусов. Ветер — западный, 5-10 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.